محمد رمضان مصدوم من أشقائه في "البرنس".. هل قتلوا زوجته وابنه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا زال مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قوة القصة التي تتحدث عن صراع الأشقاء على الميراث ولها واقعية كبيرة في المجتمع المصري، وتصدر المسلسل "محرك البحث "غوغل" عقب انتهاء الحلقة الـ 11.

وشهدت الحلقة صدمة "رضوان" محمد رمضان في أشقائه، حيث أبلغه شقيقه الأصغر "عادل" أحمد داش، بأنه يمتلك مقطع تسجيل صوتي يؤكد أن الأشقاء تورطوا في قتل زوجته وابنه، وبيّن المقطع الأشقاء وهم يتفقون على قتل "رضوان"، للتخلص من العذاب الذي سيلاحقهم من محمد رمضان بعد مقتل زوجته وابنه.

ويحاول "رضوان" الوصول إلى أشقائه، بعد ذهابه إلى منزلهم وعدم عثوره عليهم، فيحاول الاتصال بهم جميعًا دون رد، ولم يجد أمامه سوى الذهاب إلى "فدوى" التي تجسدها الفنانة روجينا وهي زوجة "فتحي" أحمد زاهر، ولم يستطيع العثور عليها.

فيما يخطف "فتحي وعبد المحسن وعبير وياسر ورأفت"، أشقاء محمد رمضان في المسلسل كلا من "نورا وعادل"، وهما أشقاء صغار لهم وذلك بسبب إبلاغهما محمد رمضان أنهما من ارتكبا جريمة القتل، ويقوم بحبسهما في منزل "فدوى".

ورغم أن الفنانة المصرية سلوى عثمان جسدت مشهد الأم المصدومة في أبنائها قبل حلقتين، إلا أن عاطفة الأمومة غلبتها وتضامنت مع أبنائها ضد محمد رمضان حيث أخبر ابنها "فتحي"، بأن تأخذ تليفون "رضوان" وتقوم بحرقه، لوجود فيديو تسجيل إثبات تهمة تورطهم في قتل زوجته وابنه، وتنجح في ذلك، إلا أن محمد رمضان يكتشف ما فعلته.

Advertisements

وشهدت مواقع التواصل تفاعلًا كبيرًا من جانب المتابعين حول الحلقة، حيث اقتبسوا مشاهد وجملا منها وبدأوا يعربون عن إعجابهم بما دار فيها من أحداث.

وغرّد أحمد علي قائلًا: "المسلسل الوحيد اللي شوفت فيه حلقة 3 مرات في يوم واحد الحلقة 11 ومنتظر الـ12 على نار أحداث جميلة دراما محترمة #البرنس#رضوان_البرنس"، بينما أضاف حساب آخر قائلًا: "#البرنس ما عمري تابعت مسلسل ودق قلبي الا الليلة بس مع مسلسل البرنس الحلقة 11".

وعلق عثمان الشطي: "مسلسل #البرنس من كثر ما هو قوي كل حلقة تمر تحسسك إنها الحلقة الأخيرة من قوة الأحداث 11 حلقة وهالكثر أحداثه قوية شنو بقى لي حلقة 30 وذكاء منهم يعرفون كيف ينهون الحلقة بحدث تشويقي يعلقك على أعصابك إلى اليوم الثاني والله براڤو يا #محمد_سامي و #محمد_رمضان وقروب البرنس"، واستطرد آخر: "#البرنس قوة لا بارك الله بالضعف".

وتدور حلقات مسلسل "البرنس"، حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ3 أخوه، وهم من أمهات مختلفات، ويمتلكون منزلا وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان، وأحمد زاهر، وروجينا، وعبد العزيز مخيون، ودنيا عبد العزيز، ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.