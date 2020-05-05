توم كروز يتعاون مع إيلون ماسك لتصوير فيلم في الفضاء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يجري توم كروز محادثات مبكرة مع الملياردير "إيلون ماسك" كجزء من خطة لتصوير فيلم في الفضاء.

كشفت التقارير أن توم كروز والمخترع البارز "ايلون ماسك" قررا التعاون في مشروع فضائي بمساعدة وكالة ناسا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إذا حصل المشروع على الضوء الأخضر، فسيكون هذا الفيلم هو أول فيلم إثارة يتم تصويره في الفضاء الخارجي.

ويبدو أن المحادثات لا تزال جارية بين الأطراف، ولازال هناك الكثير من الأمور التي ينبغي الاتفاق عليها قبل الشروع في العمل، حيث لم يُحدد الاستوديو الذي سيشارك في تصوير الفيلم الفضائي بعد.

ولا يعتقد أن المشروع سيكون ضمن سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، التي تتضمن قيامه بأعماله حركة مثيرة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات حقيقية.

فأثناء تصوير فيلم "مهمة مستحيلة: السقوط المستحيل"، كسر كروز كاحله بعد القفز من سطح إلى آخر، كما تم تعليقه من طائرة هليكوبتر.

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وفي فيلمي "مهمة مستحيلة: الأمة المارقة" ومهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح"، تسلق الممثل المغامر برج خليفة الهائل في دبي، وكان معلقًا على ارتفاع 123 طابقا.

ولا يعتبر ايلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا، جديدًا على عالم الترفيه، فقد ظهر المصمم ورجل الأعمال والمُحسّن في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وغالبًا ما كان يلعب دوره.

ومن المقرر إطلاق أول رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية تابعة لشركة "سبيس إكس" في الـ 27 من مايو؛ ما قد يمهد الطريق إلى توفير الشركة لما يحتاجه النجم لتصوير فيلم في الفضاء، وتسجيل سابقة نوعية.

وحصل توم كروز على 3 ترشيحات لجائزة الأوسكار، ومن المقرر أن يستأنف تصوير فيلم "توب غن" الجديد، الذي كان من المقرر عرضه في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وسبق أن أُعلن عن تأجيل عملية تصوير الجزء السابع من سلسلة "مهمة مستحيلة" والذي كان من المقرر عرضه في صيف عام 2021، إثر تفشي وباء كورونا.