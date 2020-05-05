جومانة مراد: غيابي عن الفن لإعادة حساباتي والأولوية لعائلتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية جومانة مراد، عن السبب وراء غيابها عن الفن طوال الـ7 سنوات الماضية منذ آخر فيلم لها بعنوان "الحفلة"، مؤكدة أنها كانت تعيد حساباتها في مجال الفن وحياتها الخاصة، حيث قررت طوال هذه السنوات أن تعطي الأولوية لعائلتها إلى أن رُزقت بابنها "محمد".

وأضافت جومانة مراد في تصريحات متلفزة أنّ عودتها بمسلسل "خيانة عهد" أعاد لها البريق؛ لأنه يأتي بالتعاون مع الفنانة المصرية يسرا، مشيرة إلى أنها كانت ستعود للفن من خلال فيلم سينمائي يحمل اسم "يوم 13" وهو فيلم ينتمي لنوعية الـ 3D ويقوم على الرعب والساسبنس إلا أنّ انتشار فيروس كورونا أجلّ التصوير.

وعن دورها في مسلسل "خيانة عهد" أكدت الفنانة السورية جومانا مراد، على أنه كان فرصة للعودة بقوة خاصة بوجود الفنانة يسرا التي تتمتع بجماهيرية طاغية، مشيرة إلى أنها تربطها بها علاقة صداقة شخصية وقوية.

وأوضحت جومانة مراد، أن المسلسل سيشهد مفاجأة كبيرة،؛ إذ ستقلب الأحداث رأسًا على عقب، منوهة إلى أن هذه المفاجأة ستكون في الحلقة الـ 14 ووقتها سيرى الجمهور عملا آخر مختلفا عما رأوه.

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وكانت يسرا، قالت في تصريحات متلفزة إنها تقدم دورا مختلفا عليها في المسلسل، وهو دور أم لديها ابن، لكن موضوع المسلسل مختلف في التناول وتغيير الشخصيات، منوهة إلى أن "خيانة عهد" يفتش في نفسيات البشر وأضافت: "المسلسل مختلف من ناحية الأخطاء والتسامح ويتحدث عن الإنسانيات الحقيقية والنفس البشرية، وهو يصنف على أنه مسلسل اجتماعي إنساني مشوق".

وأكدت يسرا، أن الممثلين المشاركين بالمسلسل يلتقون للمرة الأولى مع بعضهم، موضحة أن دور جومانا مراد سيكون مفاجأة وتقدم دورا من أفضل أدوارها، مردفة: "في هارموني بيننا في التصوير ويبان إننا مش بنحب بعض"، موضحة أن التصوير لا يزال مستمرًا.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من إخراج سامح عبد العزيز، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في البطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وغيرهم.