نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية يدخلها في عالم الشهرة

تسبب المشهد الصغير الذي نفذته الفنانة الفلسطينية مريم أبو خالد، في حديثها مع الثلاجة خلال فترة الحجر المنزلي، وانتشاره بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى دخولها عالم الشهرة من أوسع أبوابه.المشهد القصير الذي تضمن ما يمكن تسميته "مونولوج"، والذي نفذته الفنانة الفلسطينية مخاطبة ثلاجتها في فترة الحجر المنزلي، والذي نفذته بسبب الملل في المنزل، حصد آلاف الإعجابات والمشاهدات.وعملت أبو خالد على تصيور مشاهد يومية لنقاشات تدور بينها وبين ثلاجتها، وشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي لتأخذ الكثير من الآراء الإيجابية.

وأظهرت الفنانة إبداعا في تنفيذ المشاهد وتقمص الحوار بين طرفين، أحدهما جامد غير متحرك "الثلاجة" وبراعة عالية في أداء "المونولوج".وصنعت الممثلة شخصية مستقلة لثلاجتها، وأعطتها قدرة على التحكم بقرارات تعتبر مصيرية للبعض في فترة الحجر الصحي، وهي تناول الوجبات باستمرار نتيجة الملل.والطريف بالمشاهد أن الثلاجة لا تسمح للمثلة بتناول الوجبات بشكل دائم، وهنا استطاعت أبو خالد خلق "المونولوج" الإبداعي الذي حاز إعجاب الكثيرين.وفي تصريح لـ "سكاي نيوز"، قالت بو خليل: "إن حالة العزلة التي أعيشها دفعتني إلى زيارة الثلاجة بشكل متكرر، ما دفعني إلى إجراء حوارات معها".

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