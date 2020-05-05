الجزائرية كنزة مرسلي تفوز بجائزة "أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط"

الجزائر - لايف ستايل
حازت الفنانة الجزائرية، كنزة مرسلي، على جائزة عالمية هي "Golden Panther Music Awards" عن فئة "أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط".وفازت مرسلي بالجائزة في الحفل الذي أُقيم عبر موقع "يوتيوب" من مدينة نيويورك، ضمن التدابير الوقائية من فيروس "كورونا"، بسبب الإقبال الجماهيري عليها وقوة الأغنيات التي تقدمها، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها كنزة مرسلي بجائزة عالمية بعد جائزة "Big Apple Music" لعام 2016.
من جانبها، وجهت كنزة مرسلي الشكر لجمهورها على دعمهم المتواصل لها، وتصويتهم المكثف لنيلها الجائزة، واعتبرت أن أجمل هدية قد يتلقاها الفنان من جمهوره تلك الجائزة العالمية.كما هنأت شركة "لايف ستايلز ستوديوز" كنزة مرسلي على الجائزة، والتي تعاونت معها لمدة عامين متواصلين، وأثمرت جهودهما عن 4 أغنيات مصورة حققت ملايين المشاهدات، وكان آخرها أغنية "كانت باينة" التي حققت نحو 8 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب".
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