شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق رضوى الشربينى بعد تحول شخصية هبة مجدى فى "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المذيعة رضوى الشربينى جمهورها بصورة من مشهد المواجهة بين الفنان دياب والفنانة هبة مجدى خلال أحداث مسلسل "فرصة ثانية"، وهى تقول "غور من وشى"، حيث علقت رضوى بصورة لها وهى تزغرط فى إحدى حلقات برنامجها، وكتبت: "وصل وصل وصل"، فى إشارة منها على التغير الذي طرأ على شخصية "مريم" هبة مجدي حيث تقدم ‏شخصية زوجة ضعيفة ومغلوبة على أمرها وتخضع لزوجها فى كل الأمور ولتهديداته وعقده النفسية إلا أن الأمر يتغير عندما تعلم بزواجه من أخرى.‏

يشارإلى أن أحداث الحلقة الـ11 من "فرصة ثانية" شهدت بتحول مريم – هبة مجدى – إلى النقيض تماماً فى شخصيتها ودخلت فى مشادة مع ضرتها "فاتن" ليال عبد الخالق، بعد استفزاز الأخيرة لها، وبعد الاستنجاد بمدحت يحض ولكنه يندهش من تصرفات مريم.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.