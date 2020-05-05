شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 12..ظهور المتلتم من جديد وكذب نجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرة جدا الأحداث والمفاجآت في الحلقة 12 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال فقد ظهر الملثم من جديد بعد مقتل "حنوئه" علي يد رجال عزمي "أحمد صلاح حسني"، كما تجدد الأمل لدي مي عمر فى البحث عن أمها المختفية عن طريق "شكر" هنادي مهنا، وفي نفس الوقت يقابل كبير الفتوات صابر ابو شديد الذي يجسده الفنان أحمد خليل الشيخ مبروك - أحمد خالد صالح - ويسأله عن ظلم الانسان لأخيه الانسان فهل الظالم يقابل المظلوم يوم القيامة؟ وما هي الكفارة؟ فيجيبه الشيخ مبروك بالتوبة ويطلب منه الذهاب للجامع.

مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال في حلقة الأمس بدإ بمشهد يجمع بين أنعام سالوسة أم حسن الجبالي والغازية جميلة وتكشف لها "حورية" أم حسن جبالي كدبها في أنها تعمل في خمارة وتكذب عليها وتقول لها أنها لا تحب الكذب، ولكن جميلة تبرر لها موقفها ثم تقول لها ان حسن الجبالي "معمول له عمل".