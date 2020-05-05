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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 12..ظهور المتلتم من جديد وكذب نجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر
مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال في حلقة الأمس بدإ بمشهد يجمع بين أنعام سالوسة أم حسن الجبالي والغازية جميلة وتكشف لها "حورية" أم حسن جبالي كدبها في أنها تعمل في خمارة وتكذب عليها وتقول لها أنها لا تحب الكذب، ولكن جميلة تبرر لها موقفها ثم تقول لها ان حسن الجبالي "معمول له عمل".
مسلسل الفتوة
أما حسن الجبالي فيكشف لمي عمر عن انه هو الملثم لكنه مازال يشعر بالحزن علي مقتل حنوئه كما يكشف لها عن سبب الاختفاء في زي الملثم ويؤكد لها أن هدفه هو إعادة حقوق الناس وأنه ينوي أخذ حق حنوئه، ويسأل ياسر جلال "ليل" عن سبب عدم كشف سره لدي والدها الفتوة أحمد خليل وتعترف مي عمر لياسر جلال بحبها له ويطلب منها الا يتقابلا مرة أخري لأن لقائهما يعتبره حلم جميل، ويعترف حسن الجبالي لعم مسعد بحبه لليل ويصفها بأميرات ألف ليلة وليلة ويسرح بخياله ويصفها بأجمل الصفات لعم مسعد في جلسة بدكانهما .
مسلسل الفتوة
ويبدأ ياسر جلال يأخذ بحق حنوئه ويظهر لفتوات "عزمي" أحمد صلاح حسني ويلقنهم درسا ويقوم بضربهم، وفي نفس الوقت يقابل عزمي جميلة الغازية ويستفسر منها عن عدم حبها له ويقابله أحد رجاله مؤكدا له أن الملثم ظهر مرة أخري وكسر يد أحد رجالة.
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
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