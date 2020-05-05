شكرا لقرائتكم خبر عن حتى فى السوشيال ميديا زعيم.. عادل إمام ينضم إلى تطبيق "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الزعيم عادل إمام، إلى تطبيق الفيديوهات الأشهر عالميا، "تيك توك"، ليلحق بعدد كبير من الفنانين، الذين انضموا إلى المنصة الجديدة، خلال الأسابيع والشهور الماضية.

حساب النجم عادل إمام، على تيك توك، بدأ "موثقا"، ويتابعه أكثر من 50 ألف متابع، ونشر الحساب حتى الآن، 4 فيديوهات قصيرة من أعمال الزعيم السينمائية من بينها عريس من جهة أمنية، والتجربة الدنماركية، وأيضا مقطع من مسلسل "فلانتينو" الذى يعرض حاليا على قناة DMC.,



عادل إمام على تيك توك

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.