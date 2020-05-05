شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحتفل بصناعة طفلتها لأول قالب حلوى بمفردها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن سعادتها بابنتها الصغيرة تالا بعد نجاحها في صناعة قالب حلوى بمفردها، ونشرت كارول سماحة صورة لابنتها تالا على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وتحمل قالب من حلوى الكيك وتظهر على وجهها ملامح السعادة لنجاحها في صناعة الحلوى، وعلقت كارول قائلة: "حبيبة قلبي، بنتي تالا تصنع الحلوى بمفردها! يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام. ما رأيكم ؟؟؟".

وكانت قد ‏أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن اشتياقها للوقوف والغناء على خشبة المسرح، مؤكدة أن حفلات الأون لاين من المنزل لا يشعر فيها بنفس الجمهور وتنهيداته، وذلك فى ظل توقف الأنشطة الفنية ومنع التجمعات بسبب انتشار وتفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".



ابنة كارول سماحة

وكتبت كارول، عبر حسابها على انستجرام: "شو اشتقت أوقف على المسرح، ‏مع احترامى للحفلات الأون لاين، ‏من البيت، من الغرفة، من الصالون، من الاستوديو، يعنى إذا الفنان ما بحس بنفس الجمهور وتنهيداته وسقفاته، وين المتعة بالموضوع؟".

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وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة، علقت مؤخرا على الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها لبنان حاليا، قائلة عبر حسابها على تويتر: "القصة مش قصة تفاؤل أو تشاؤم، القصة قصة واقعية، إذا فى أمل إنه لبنان راح بصير أفضل، فما بحس على أيامنا، بصلى وبطلب من السيدة العذراء ، تحمى بلدنا من غرق أكبر وتهدى النفوس التعبانة وتساعدهم يلاقوا سبيل للخلاص والفرج".

يشار إلى أن النجمة اللبنانية كارول سماحة، علقت مؤخرا على الاختلاف الدينى بين البعض، مؤكدة أن الديانتين الإسلامية والمسيحية يصلان إلى القيم السامية من المحبة والتسامح والعطاء، مشيرة إلى أنها تعيش فى مصر مع زوجها المسلم وليد مصطفى، وتعيش ديانتها المسيحية بحرية تامة، متسائلة: "فما الغاية من الدخول فى متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟.