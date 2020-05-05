شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء الممثلة الشابة ماهى نور يعلنون وفاتها.. وهذا آخر ما كتبته قبل رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من الفنانين الشباب على حساباتهم الشخصية بموقع "فيس بوك" مساء أمس الاثنين، وفاة ممثلة شابة تدعى ماهى نور إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، حيث تقدم أصدقاؤها ومتابعوها بالتعازي على حسابها.



وفاة ماهى نور



وفة ماهى نور

وكتبت الممثلة ماهى نور على حسابها بموقع فيس بوك قبل وفاتها بيوم واحد فقط وتحديداً يوم الأحد الماضى بوست جاء فيه:" دعوه حلوه من أصدقائي ومن قلبكم لأني اطمع في الاستجابة انا محتاجاها فعلا.. رمضان كريم عليكم".



ماهى نور

وشاركت ماهى نور في عدد قليل من الأعمال الفنية وبأدوار صغيرة وهو ما جعلها غير معروفة للجمهور، وكان آخر أعمالها مسلسل "30 ليلة وليلة" مع سعد الصغير وبدرية طلبة وإخراج ابرام نشأت وتم عرضه عام 2018، كما شارت في مسلسل وجع البنات" مع المخرج أحمد النحاس ولكنه لم يعرض بعد، وفيلم بعنوان "اعدام برىئ" مع نهال عنبر ومحمد متولى وإخراج إسماعيل جمال.



ماهى نور وسعد الصغير

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كما شاركت أيضاً في مسلسل "الخفافيش" مع سميحة يوب وبوسى وروجينا وإخراج المخرج أحمد النحاس عام 2012، و"حارة خمس نجوم" مع أحمد عبد العزيز والمخرج أحمد صقر، ومسلسل "سامحنى يا زمن" مع بوسى وصابرين وخالد زكى وسلوى خطاب وسمير صبرى وإخراج ياسر زايد، إضافة إلى فيلم "شقاوة بنات شبرا" مع عايدة رياض ومجدى فكرى وإخراج عبد اللطيف زكى.



ماهي نور



ماهى نور وسعد الصغير فى 30 ليلة وليلة



وفاة الممثلة ماهى نور



ماهى نور



الفنانة الشابة ماهى نور