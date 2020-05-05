آخر ما طلبته من أصدقائها.. معلومات عن الفنانة الشابة الراحلة ماهي نور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحلت الفنانة الشابة ماهي نور، عن عالمنا أمس، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الراحلة ماهي نور:

-شاركت ماهي نور في حوالي خمسة مسلسلات، منهم "الخفافيش"، "حارة خمس نجوم"، "سامحني يا زمن"، و"اللص والكتاب" مع سامح حسين و مسلسل"30 ليلة وليلة"، مع سعد الصغيروغيرهما.

-عن دورها في مسلسل"30 ليلة وليلة"، بطولة الفنان سعد الصغير، قالت: "مسلسل 30 ليلة وليلة، أقدم فيه دور الملكة شهر زاد داخل المملكة، وهو عبارة عن قصص منفصلة متصلة، بناقش فيها سلبيات المجتمع وحلولها وده من خلال الملكة شهرزاد".

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وأضافت ماهي: "شغلي ثابت مع سعد الصغير، وبدرية طلبة، حسام داغر، وائل علاء، سارة، شيما، معايا مجموعة ظريفة من الناس وفيه روح جميلة جدا وحب وتنافس شريف، ويارب يعجب الجمهور ويكون انطلاقة".

-ترفض العمل بالمسرح، وعلقت على ذلك قائلة: "أنا ضد المسرح حاليا، لأني وجه جديد مش عايزة أعطل مسيرتي، المسرح عايز مجهود بشكل يومي، ومكثف، وما تقدرش تلتزم مع المسرح بعمل أخر، لكن من الممكن أشارك في عملين تليفزيون أو سينما في وقت واحد، وطبعا مش هنعطل النجوم، إحنا لسه في مرحلة تصاعدية، لسه ما بقناش نجوم".

-كانت أخر رسالة كتبتها ماهي نور عبر حسابها الرسمي على "الفيسبوك: "دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة أنا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".

-توفيت الفنانة الشابة ماهي نور، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، قبل الذهاب للمستشفى.