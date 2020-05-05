تراند اليوم : ناصر القصبي: «المثليين ماهم بشر ويستهلون الحرق»

أثار الفنان السعودي ناصر القصبي، الجدل بسبب تصريحاته في مشهد من مشاهد الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "مخرج 7".
وجاء الأمر بسبب تضمن الحلقة هجوما على المثليين، من قبل ناصر القصبي حيث قال :"هذا الشيء مرفوض ولا أحد يقبله وهاذول ويش قاعدين يساوون اليوم بعيالنا.. ويش قاعدين يساوون هاذول بالأمة.. هذا الشيء مرفوض.. أنا لو علي أنا والله أقول هاذول يستاهلون الحرق.. لا والله الحرق شوية عليهم".
وفي سيناريو العمل، ابنة "الدوخي" الذي يؤدي دوره ناصر القصبي، تقول له :"يابا لو إنت مؤمن بحقوق الإنسان تؤمن إن هاذول لهم حقوقهم وعايشين لحالهم وإيش دخلنا إحنا".
فرد عليها قائلا: "انهبلتي انتي حتى هاذول يقولون حقوق الإنسان.. طبعا ما هم بشر طالما إنهم خالفوا طبيعة البشر اللي الله خلقهم عليها فهم ما هم بشر".