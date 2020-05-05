سمية الخشاب تهنئ أحمد جمال على أغنية "تحيا مصر"

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ الفنان المصري أحمد جمال على نجاح أغنيته الأخيرة "تحيا مصر" وكتبت الخشاب عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :"أغنية رائعة يا أحمد وإحساسك صادق، حركت مشاعر كل مصري أصيل"، ليرد الأخير بدوره على زميلته قائلا: "حبيبتي ربنا يخليكي يا سمية يا قمر" ونال تعليقها العديد من الإشادات برأيها.

وكانت آخر أعمال، سمية الخشاب هو فيديو كليب خاص بأغنيتها "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد التعاون الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين".

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