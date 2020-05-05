ناصر القصبي في مسلسل "مخرج 7" :"المثليون ما هم بشر ويستاهلون الحرق"

ميرنا وليد - بيروت - أثار تصريح الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ في مشهد من مشاهد الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "مخرج 7" جدلاً كبيراً على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء الأمر بسبب تضمن الحلقة هجوما على المثليين، من قبل ناصر القصبي حيث قال :"هذا الشيء مرفوض ولا أحد يقبله وهاذول ويش قاعدين يساوون اليوم بعيالنا.. ويش قاعدين يساوون هاذول بالأمة.. هذا الشيء مرفوض.. أنا لو علي أنا والله أقول هاذول يستاهلون الحرق.. لا والله الحرق شوية عليهم".

وفي سيناريو العمل، ابنة "الدوخي" الذي يؤدي دوره ناصر القصبي، تقول له :"يابا لو إنت مؤمن بحقوق الإنسان تؤمن إن هاذول لهم حقوقهم وعايشين لحالهم وإيش دخلنا إحنا".

فرد عليها قائلا: "انهبلتي انتي حتى هاذول يقولون حقوق الإنسان.. طبعا ما هم بشر طالما إنهم خالفوا طبيعة البشر اللي الله خلقهم عليها فهم ما هم بشر".

مع الإشارة الى أن ابنة الدوخي تعلب دورها الفنانة أسيل عمران.

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