هاري وميغان.. في كتاب جديد نحو حياة ملكية معاصرة

ميرنا وليد - بيروت - يخطط ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ أن يسردا حكايتهما في كتاب يكتبه صحفيون متعاطفون.

وأعلنت دار نشر "هاربر كولينز يو كيه" أنها سوف تنشر كتاب "العثور على الحرية: هاري وميغان وإيجاد حياة ملكية معاصرة". في بريطانيا ودول الكومنولث يوم 11 من شهر آب المقبل، على أن تتولى دار نشر "داي ستريت بوكس" الأميركية عملية نشره في الولايات المتحدة في اليوم نفسه.

وتولى تحرير الكتاب كل من أوميد سكوبي محرر مجلة الموضة "بازار" الصادرة عن هاربر، وكارولين دوراند محررة الشؤون الملكية في مجلة "إيل" واللذان قالا إنهما كانا يهدفا لتصوير "هاري وميغان الحقيقيان".

وأكّدت دار النشر إن الكتاب سيتناول "الشائعات الكثيرة والتصورات الكثيرة الخاطئة التي يعاني منها الزوجان".

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