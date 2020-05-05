إنتقادات كثيرة بسبب قرار دفن إيدير في فرنسا

ميرنا وليد - بيروت - قررت أسرة الفنان الجزائري الأمازيغي "​إيدير​" دفن الراحل بالضاحية الباريسية، الامر الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الثقافية والسياسية حيث انتقدوا عدم نقل جثمان الراحل إلى بلاده.

ولكن ابنة الراحل "تانينا" ردت على ذلك حيث قالت ، أن الوضع الصحي الراهن ، في ظل التدابير المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هو ما دفع العائلة لإقامة مراسم الجنازة في فرنسا.

وتوفي المغني الجزائري المعروف عالميا إيدير مساء السبت بمستشفى "بيشا" في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر الـ70 عاما إثر صراع طويل مع المرض، كما أعلنت عائلته على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



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