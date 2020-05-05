بالصورة- أمير طعيمة يحضر 3 أغنيات مع 3 نجوم.. تعرف عليهم!

ميرنا وليد - بيروت - كشف الشاعر المصري ​أمير طعيمة​ عن تحضيره لثلاث أغنيات جديدة مع ثلاث نجوم وهم الفنانة المصرية أنغام و الفنانة المصرية دنيا سمير غانم والفنان اللبناني راغب علامة، حيث كتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"قريباً إن شاء الله ٣ أغاني .. انغام وراغب علامة ودنيا سميرغانم في رمضان 2020".

​​​​​​وكان الشاعر أمير طعيمة قد أعرب عن إعجابه وسعادته بمسلسل "الاختيار" للممثل المصري أمير كرارة، مؤكدا أنه فرصة جيدة للأجيال القادمة للتعرف على بطولات رجال مصر وللتأكيد على قيمة الوطن لديهم.

وكتب طعيمة عبر حسابه "فرحتي بالاختيار لا تقل عن فرحتي بالممر اللى تشرفت بالمشاركة فيه، خلوا ولادنا والأجيال اللى جيا تعرف إننا بلد اللى يقرب لها بيتدفن فيها، وإن تراب البلد دى بالنسبالنا أغلى من كنوز الدنيا.. عاش يا رجالة والله".

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