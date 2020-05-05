تراند اليوم : شاهد .. فنانة مصرية تصدم الجميع بنشر صورة مخلة وتعلق : الحقيقة العارية

فاجأت الفنانة منى هلا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بنشر صورة صادمة، لامرأة عارية تمامًا.

والصورة هي اللوحة الزيتية الشهيرة «الحقيقة العارية»، وهي عبارة عن امرأة عارية تمامًا ترمز للحقيقة، وتخرج من البئر ممسكة ب بسوطها لتعاقب بني آدم، والتي رسمها الفنان الفرنسي جان ليون جيروم عام 1896.

وعلقت منى هلا، على الصورة، بقصة الحقيقة العارية، وتلاقي الكذب والحقيقة معًا، وكيف استطاع الكذب أن يخدع الحقيقة وينتزع ملابسها ويرتديه، بينما الأخرى تتوارى في البئر.

من جهة أخرى، روجت الفنانة منى هلا لفيلم “ليل خارجي”، بعد إعلان عرضه على منصة نتفليكس ونشرت أفيش الفيلم على حسابها بـ”إنستجرام”، وعلقت :”ليل خارجى متاح من النهاردة على نيتفليكس مشاهدة سعيدة للى لسه مشافوش”