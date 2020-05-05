نجوم عرب بكامل العفوية والبساطة

نشر بعض النجوم العرب صور وفيديوهات مؤخراً من حياتهم اليومية على انستقرام، ويبدو ان بعضهم عاد الى الأرض وبساطة الحياة.

النجم راغب علامة نشر مؤخراً فيديو عبر انستقرام وهو يحضر الحطب لفصل الشتاء القادم، حيث قام بنشر الحطب بالمنشار الكهربائي.

النجم سعد رمضان أيضاً من النجوم الذين عادوا لحياة البساطة والعفوية كما هو واضح بهذه الصورة التي علق عليها بالقول: " كن بسيطاً ... فإن البساطة بذاتها جمالاً .. هذا من فضل ربي."

النجمة نانسي نصرالله نشرت صوراً عبر انستقرام وهي في أرضها تحمل المنكوش وتعمل بالأرض وعلقت بالقول: " وما أجمل رفقة الأرض."

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النجم عاصي الحلاني دائما يشارك جمهوره بصور عفوية مع أولاده وهذه احداها وهم يأكلون البوشار ويضحكون سوياً.

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