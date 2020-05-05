شقيق ياسمين عبد العزيز في تعليق صادم بعد زواجها من أحمد العوضي

صدم الممثل المصري وائل عبد العزيز المتابعين بتعليقه على زواج شقيقته ياسمين عبد العزيز من الممثل المصري أحمد العوضي.
فكتب وائل على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ربنا يفك سحرك ويبعد عنك أي شر ويهديكي وترجعي لبيت ربنا اللي اتعودتي تزوريه كل سنة ويوفقك لحياه جديدة سعيدة مع حد يستاهلك".
ورغم أن التعليق صادم لكنه ليس مستغرباً، حيث أن شقيق ياسمين كان قد انتقد في العلن ارتباطها بممثل شاب يصغرها وهو أحمد العوضي، وتعرض وائل حينها للكثير من الإنتقادات.
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