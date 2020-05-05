انتقادات وهجوم ضد الفنان ” وائل كفوري ” بعد إعلان رغبته في الهجرة بسبب الأوضاع في لبنان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:06 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة له كشف من خلالها عن رغبته في الهجرة من لبنان منتقدا الأوضاع التي تمر بها .

فكتب قائلا : ” لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة .. الليرة مش قـد الأُجرة .. خـزّقـت وراق العِـملِـة .. وقدَّمت وراق الهُجرة ” .

وانتقد عدد كبير من المتابعين حديث وائل كفوري عن الهجرة وإنه لا يصح أن يترك وطنه خاصة في مثل هذه الاوقات .

فكتبت متابعة في تعليقها : ” الوطن اللي عملك فنان مش بالهجرة بيتكافى .. فترة بتقطع عا لبنان اللي بعدو من أجمل البلدان بإذن الله بيتعافى ” .