كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:06 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة له كشف من خلالها عن رغبته في الهجرة من لبنان منتقدا الأوضاع التي تمر بها .
فكتب قائلا : ” لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة .. الليرة مش قـد الأُجرة .. خـزّقـت وراق العِـملِـة .. وقدَّمت وراق الهُجرة ” .
وانتقد عدد كبير من المتابعين حديث وائل كفوري عن الهجرة وإنه لا يصح أن يترك وطنه خاصة في مثل هذه الاوقات .
فكتبت متابعة في تعليقها : ” الوطن اللي عملك فنان مش بالهجرة بيتكافى .. فترة بتقطع عا لبنان اللي بعدو من أجمل البلدان بإذن الله بيتعافى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات وهجوم ضد الفنان ” وائل كفوري ” بعد إعلان رغبته في الهجرة بسبب الأوضاع في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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