- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:06 مساءً - نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أثار الجدل بين المتابعين حول هوية الشخص المقصود منه .
فكتب قائلا : ” ربنا يفك سحرك ويبعد عنك أي شر ويهديكي وترجعي لبيت ربنا اللي اتعودتي تزوريه كل سنة ويوفقك لحياة جديدة سعيدة مع حد يستاهلك ” .
واعتقد البعض أن هذه الرسالة موجهة إلى شقيقته ياسمين عبد العزيز في تعليقه على خبر إعلان زواجها من الفنان ” أحمد العوضي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق ياسمين عبد العزيز في رسالة غامضة : ” ربنا يفك سحرك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.