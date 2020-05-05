شقيق ياسمين عبد العزيز في رسالة غامضة : ” ربنا يفك سحرك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:06 مساءً - نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أثار الجدل بين المتابعين حول هوية الشخص المقصود منه .

فكتب قائلا : ” ربنا يفك سحرك ويبعد عنك أي شر ويهديكي وترجعي لبيت ربنا اللي اتعودتي تزوريه كل سنة ويوفقك لحياة جديدة سعيدة مع حد يستاهلك ” .

واعتقد البعض أن هذه الرسالة موجهة إلى شقيقته ياسمين عبد العزيز في تعليقه على خبر إعلان زواجها من الفنان ” أحمد العوضي ” .