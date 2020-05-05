فنانة مصرية تعلن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:06 مساءً - نشرت الفنانة المصرية الشابة ” نهى عابدين ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلنت من خلاله قرارها باعتزال الفن بشكل نهائي .
دون الكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار .
فكتبت قائلة : ” قرار ممكن يكون صح أو غلط .. المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طولية ووصلت لقرار هيريحني .، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي ” .
وهو الأمر الذي أثار الجدل واستياء الكثير من المتابعين والفنانين الذين علقوا على هذا الأمر وطالبوا بعودة نهى عابدين عن قرارها باعتزال الفن .
فقالت الفنانة ” سارة نخلة ” : ” طبعا غلط .. إنتي شاطرة ومجتهدة ووصلتي لمرحلة كويسة لازم تكملي ” .
فيما كتب الفنان ” إيهاب فهمي ” : ” صلى على النبى ومفيش الكلام ده ” .، كما قالت الفنانة ” ريهام عبد الغفور ” : ” إيه ده .، إنتي بتهزري .. لأ طبعا مش موافقة ده أنتي موهوبة وجميلة ” .
يذكر أن نهى عابدين شاركت في عدد من الأعمال الدرامية البارزة من بينها مسلسل ونوس وحلاوة الدنيا ولدينا أقوال أخرى والشارع اللي ورانا وطلعت روحي والكابوس وأمر واقع .
كما تشارك في مسلسلين بالموسم الرمضاني الحالي وهما ” ليالينا 80 ” و ” إتنين في الصندوق ” .
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