تايكا وايتيتي يدخل عالم "ستار وورز" بفيلم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتولى المخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي تأليف وإخراج فيلم يتمحور حول عالم "ستار وورز" بحسب ما أعلنت مجموعة "ديزني".

وانتقل تايكا وايتيتي من أفلام سينمائية مستقلة ناجحة إلى إنتاجات هوليوودية ضخمة في السنوات الأخيرة مثل "ثور: راجناروك" في 2017، وفاز في فبراير/ شباط الماضي بجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم "جوجو رابيت".

وأخرج وايتيتي أيضا الموسم الأول من مسلسل "ذي مندالوريان" الذي يندرج في إطار عالم "ستار وورز" أيضا.

ولم يحدد أي موعد لبدء عرض الفيلم الجديد، إلا أن الفيلم الأول من 3 أفلام "ستار وورز" سيعرض في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بحسب "ديزني".

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وأكدت "ديزني" من جهة أخرى أن ليسلي هيدلاند ستنجز مسلسلا تلفزيونيا جديدا مستوحى من أجواء "ستار وورز".

وذكرت وسائل إعلامية متخصصة بأخبار هوليوود أن المسلسل سيكون "تشويقيا مع تركيز على النساء".

وتنجز "ديزني" حاليا الموسم الثاني من "ذي مندالوريان" وتحضر لمسلسلين آخرين عبر منصة "ديزني+" للبث التدفق، أحدهما من بطولة إيوان ماكريجور.