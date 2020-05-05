نيكولاس كيدج "غريب الأطوار" في "تايجر كينج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشارك الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج في مسلسل بعنوان "تايجر كينج"، يجسد خلاله دور جو اكزوتيك صاحب حديقة حيوانات مفترسة غريب الأطوار كان محور وثائقي ناجح بث قبل فترة قصيرة عبر "نتفليكس"، بحسب ما أفاد وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

وحقق الفيلم الوثائقي "تايجر كينج" 34 مليون مشاهدة في غضون 10 أيام بعد طرحه في مارس/ آذار عبر نتفليكس في الولايات المتحدة، ويروي حياة "جو اكزوتيك" واسمه الأصلي جو مالدونادو باسيدج (57 عاما)، وهو صاحب حديقة حيوانات في أوكلاهوما يربي فيها الأسود والنمور.



وجو اكزوتيك صاحب قصة شعر غريبة وشاربين على شكل نضوة حصان ويضع أقراط أذن عديدة ويجاهر بأنه مثلي، وحقق ثروة من خلال حديقة الحيوانات التي افتتحها في عام 1999 وتربية النمور والأسود وبيعها بطريقة غير قانونية أحيانا.

وبدد اكزوتيك ثروته بعد سلسلة من الملاحقات القضائية والحرائق مجهولة المصدر وحملات سياسية فاشلة، حتى إنه خطط لاغتيال عدوته اللدودة كارول باسكين المدافعة عن حقوق الحيوانات، ما أدخله السجن.

وذكرت مجلة "فراييتي" أن المسلسل سيكون من إنتاج محطة "سي بي إس" ويضم 8 حلقات.