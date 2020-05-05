الصحة الإماراتية: 28 ألف فحص لكورونا يكشف 462 إصابة المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/5 02:05 م بتوقيت أبوظبي
بالتزامن مع توسيع فحوصات فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 28 ألف فحص ساهم في الكشف عن 462 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة.
وبتلك الإصابات يبلغ مجموع الحالات المسجلة 15 ألفا و192 حالة، وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 9 وفيات لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 146 حالة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3,153.
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