انهيار الليرة التركية لأدنى مستوى منذ 22 شهرا.. بداية طريق الأزمة

هوى سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2018، لتواصل العملة التركية خسائرها الفادحة، وسط تهاوي الثقة باقتصادها.

وحسب رويترز، هوى سعر الليرة بنسبة 0.6% إلى 7.05 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى منذ أغسطس 2018، الذي شهد أكبر أزمة للعملة التركية عندما فقدت أكثر من ربع قيمتها.

ويأتي انهيار الليرة على وقع مؤشرات اقتصادية سلبية للغاية نالت من ثقة المستثمرين بقدرة هذا البلد على دعم اقتصاده.

واعترفت وزارة التجارة التركية بأن ضعف صادرات البلاد فاقم عجز التجارة الخارجية للبلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 84%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

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وحسب مسح أجرته ”الخليج 365”، اعتمادا على بيانات تركية رسمية، اتضح أن العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بلغ 16.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي.

وكان إجمالي عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج بلغ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 2019 نحو 8.86 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الإحصاء ووزارة التجارة في البلاد.

وتمهد أزمة عجز تجارة تركيا مع الخارج في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري للمزيد من الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بسبب هبوط مداخيل الصادرات (العملة الأجنبية)، وزيادة إنفاق تلك العملة على الاستيراد من الخارج.

ويعني هذا أن الليرة التركية مرشحة للمزيد من الهبوط، وبداية الطريق نحو أزمة طاحنة تضرب اقتصاد تركيا الأسابيع القليلة المقبلة.