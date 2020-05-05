آمال ماهر السباقة في زمن كورونا

May 05, 2020
تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي أكوستك (Unplugged) بدون جمهور من أمام الأهرامات وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
لم تعلن آمال عن أي تفاصيل أخرى، لكن ترددت معلومات انه سيتم نقل الحفل بشكل مباشر على واحدة من أكبر القنوات الفضائية في الوطن العربي بالإضافة إلى بثه عبر الانترنت.
وتعيش “ماهر” نشاطاً فنياً مميزاً حيث طرحت منذ أيام أغنية “اللي قادرة” وهي الأغنية الرسمية لمسلسل “ليه لأ”، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.
وسبق لـ “أمال” أن أصدرت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان “ماتسبنيش” وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان “أنت وحدك” من كلمات تركي آل الشيخ وألحان رابح صقر.
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