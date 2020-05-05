رأي خاص- هل يندم عادل امام على قبوله المشاركة في فالنتينو؟

بعد عرض عشر حلقات من مسلسل “فالنتينو” للنجم الكبير عادل إمام، على ما يبدو ان الجمهور غير راضٍ على النتيجة التي أتت على عكس التوقعات وذلك بعدما رصدنا سلسلة من التعليقات التي تحدثت عن فراغ في المضمون والبطء في الاحداث لدرجة تصل الى حدود الملل.

وعلى الرغم من رأينا بأولى الحلقات ولكن لن نحكم على المسلسل الآن بإنتظار استكمال عرضه حتى نهاية شهر الصوم لنبني على الشيء مقتضاه، لكن لا شك في ان المكتوب يقرأ من عنوانه، خاصة ان الكثيرين قرروا ان لا يستكملوا الحلقات الباقية وهذا شيء محزن لنجم كبير كالزعيم عادل امام الذي له تاريخ طويل في أهم الأعمال.

نذكر أن موقع “الخليج 365” كان قد وجه الى القراء سؤالاً مع انلطلاق عرض المسلسل جاء فيه “كيف تقيّمون بداية مسلسل “فالنتينو” لـ عادل امام؟”. أتت النتجية 53% مرضية و 47% مخيبة للآمال وذلك بعدما صوت أكثر من 6 آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

صاحبة ورئيس تحرير موقع “الخليج 365” الاعلامية باتريسيا هاشم، غردت معلقة على أول حلقة من مسلسل “فالنتيو” وقالت: “شاهدت الزعيم عادل إمام في مسلسل فالنتينو .الحلقة الاولى كانت تمهيدية وبمثابة تعريف عن الشخصيات. وفي حين الرهان دائما في الغرب وتركيا على الحلقة الاولى لجذب المشاهد نحن في الدراما العربية نعتمد في معظم الاحيان على الاطالة الفارغة من اي عامل جاذب ومثير”.

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وعند مشاهدتها للحلقة الثانية كتبت قائلة: “حلقة ثانية مخيبة للآمال من مسلسل فالنتينو مؤسف ان يقدم الزعيم مسلسلاً خالياً من اي مضمون قيّم حلقتان مسطحتان فارغتان من اي قيمة فنية.وقت ضائع للسطحية لم نعتدها في مسلسلات القدير عادل إمام وعلى الرغم من ذلك سأبحث في الحلقات المقبلة عن اي قشة اعلق عليها رغبتي في ان اكون مخطئة”.

ولكن مع استكمال الحلقات نستنتج ان مشاركة الزعيم هذا العام كانت شكلية اي اعتمدت شركة الانتاج على اسم عادل امام وتاريخه لتسويق المسلسل واعتمد ولده المخرج رامي إمام على مسيرة والده وجماهريته الكبيرة لتحقيق الارباح والاموال. وبعيداً عن رغبة كافة الاطراف، بدا عادل امام وكأنه قبل المشاركة في الموسم الرمضاني الحالي للابقاء على اسمه قيد التداول كونه كان البطل المطلق في الشهر الفضيل والأكثر متابعة لأنه الرقم الصعب في الدراما المصرية والعربية. الا ان قصة المسلسل هذا العام ومعالجتها لم تسهم بإضافة أي رصيد قيّم جديد الى مسيرة وتاريخ عادل امام واخفق ايمن بهجت قمر في توقيع اسمه على نجاح جديد لزعيم الدراما العربية.

نذكر أن المسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز التي اوكلت لها مهمة ملء فراغ عادل امام الحاضر الغائب في رمضان بالاضافة الى كل من داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي وغيرهم. تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

يلعب إمام في هذا المسلسل دور رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية، حيث يواجه مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها. هذا ولا يخلو المسلسل من قصص عاطفية عديدة، لتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.