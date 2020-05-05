جورجينا رودريغز تلمح لحملها بطفلها الثاني من كريستيانو رونالدو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت جورجينا رودريغيز حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو متابعيها الذين يبلغ عددهم 18 مليونًا بمنشور غامض على إنستغرام يُشير لانتظارهما طفلهما الثاني وأن جنس المولود فتاة.

ونشر موقع "أول فوتيول آب" أن جورجينا شاركت منشورا وضعت فيه رمزا تعبيريا على شكل قلب وكتبت "الطفلة فتاة"، وأرفقت بالمنشور صورة لها وذلك قبل سفرها لإيطاليا بعد قضائها ما يقرب من شهرين في جزر ماديرا بالبرتغال.

ولم تشارك جورجينا 26 عامًا، وهي أم لطفلة تُدعى آلانا مارتينا وتبلغ من العمر عامين، أي تفاصيل أو أدلة تؤكد حملها الثاني؛ ما ترك المتابعين في حيرة كبيرة؛ إذ لم يتضح في صورها الأخيرة أي بروز في بطنها يدل على الحمل.

وفي وقت سابق نشرت جورجينا فيديو لطيفا يجمع طفلتها آلانا مع توأمي رونالدو ماتيو وإيفا وهم في حديقة فيلتهم الفاخرة التي استأجروها بماديرا يمارسون الألعاب المختلفة، واختارت جورجينا الأغنية الأوبرالية الشهيرة O Mio Babbino Caro كخلفية للفيديو وذلك قبل أن يغادروا متجهين للمطار للعودة إلى إيطاليا مرة أخرى.

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ووصل الثنائي جورجينا وكريستيانو بصحبة أطفالهما إلى إيطاليا مساء يوم الإثنين بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات على متن طائرتهم الخاصة Gulfstream G200 التي يتجاوز سعرها 25 مليون دولار.

وأفادت تقارير أن لاعب الكرة وصل متاخرًا لمدينة تورينو الإيطالية لأنه كان يعتزم المرور بإسبانيا لترك زوجته وأطفاله، هناك ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب قيود السفر بعد تفشي جائحة كورونا.

وسيقوم كريستيانو 35 عامًا، بعزل نفسه هو وأسرته لمدة أسبوعين في المنزل قبل البدء في تدريبات كرة القدم مرة أخرى.

والجدير بذكره أن كريستيانو قد صرح من قبل أنه يريد أن يكون لديه 7 أطفال، حيث يتشارك الآن هو وحبيبته 4 أطفال، ثلاثة من أمهات بديلات رفض كريستيانو من قبل الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بهن، وطفلته آلانا التي أنجبها من جورجينا.

وعلى الرغم من استمرار علاقتهما بشكل جيد منذ أن بدأت في عام 2017 ومشاركتهما لتربية الاطفال، إلا أن الاثنين إلى الآن لم يعتزما الزواج لينفيا كل الشائعات والأقاويل التي تُفيد بزواجهما السري.