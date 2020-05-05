وفاة الممثلة الشابة ماهي نور بشكل مفاجىء.. وهذا آخر ما كتبته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فارقت الفنانة المصرية الشابة ماهي نور الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، قبل أن تستطيع عائلتها الذهاب بها إلى المستشفى، تاركًة خلفها صدمة بين زملائها في الوسط الفني.

وأحدثت وفاة ماهي نور صدمة لمحبيها كونها انضمت لقائمة الفنانين الذين خطفهم الموت في سن مبكرة تاركين لجمهورهم رصيدًا قصيرًا من الأعمال الفنية إلا أنه يتميز بأنه محفور في ذاكرة الجمهور.

وتركت ماهي نور صدمة أخرى لمحبيها بسبب رسالتها المؤثرة والأخيرة التي كتبتها عبر حسابها على موقع فيسبوك؛ إذ كانت قد قالت قبل يوم من وفاتها: "دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة أنا محتاجاها فعلًا.. رمضان كريم عليكم".

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وشارك العديد من الجمهور والفنانين رسالة الفنانة الشابة الراحلة ماهي نور وكتبوا لها كلمات نعي مؤثرة من بينهم صديقتها المقربة مها ضاحي والتي كتبت قائلة: "البقاء والدوام لله.. الصديقة الفنانة ماهي نور في ذمة الله الله يرحمك يا ماهي ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنة".

ونعت ماهي نور صديقة لها تُدعى "سالي" فقالت: "كده يا ماهي ده احنا لسه كنا بنتكلم من يوم ربنا يسترك في الآخرة زي ما كنتي بتدعيلي يا حبيبتى يا جدعة يالى مبيفتكيش واجب بتقفي في الحزن قبل الفرح يا صندوق الأسرار يا بنت الأصول يا محترمة الله يرحمك ويحسن إليكى ويغفر لك وينور قبرك، الفنانه ماهي نور في ذمة الله.. ماهي نور".

ومن المعروف أن ماهي نور شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مستوى المسرح والدراما، من بينها "اللص والكتاب" مع الفنان سامح حسين و"30 ليلة وليلة" الذي يعد آخر أعمالها وشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم، منهم سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الحلقة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.

يُذكر أن الوفاة المبكرة لاحقت العديد من الفنانين بينهم عمرو سمير الذي رحل وسط صدمة للوسط الفني، وهو بعمر الثالثة والثلاثين، ولم يكن يعاني من أي أمراض، وجاءت وفاته نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، خلال قضائه عطلة في إسبانيا، وأيضًا الفنان ميرنا المهندس، والمطربة غنوة وغيرهم.