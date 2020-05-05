هايلي بالدوين وجاستن بيبر يتحدثان عن انفصالهما قبل الزواج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث كل من المغني الكندي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين عن انفصالهما من قبل، والذي حدث في عام 2016 وكيف استطاع الثنائي تجاوزه لاستكمال علاقتهما وصولًا لمرحلة الزواج.

ونشرت مجلة "كوسموبوليتان" البريطانية، أن الزوجين جاستن وهايلي يستغلان فترة العزل الصحي بعد انتشار وباء كورونا القاتل في إسداء نصائحهما عن الزواج السعيد وتقديم المشورة لمتابعيهما وذلك عبر فيسبوك.

وخلال ذلك تحدثا عن فترة انفصالهما في عام 2016 والتي استمرت لمدة عامين وتطور الأمور بشكل سيئ بينهما.

وسأل جاستن هايلي كيف استعادت ثقتها به بعد هذا الانفصال، فأجابت أنه على الرغم من أن الأمر يبدو لكل من يسمعه بأنه مؤلم ومحزن، إلا أنها تعتقد أن الانفصال السابق هو أفضل شيء حدث لهما على الإطلاق لأنهما من خلاله تمكنا من العودة معًا بعد اختبارهما الحياة منفردين ولا تجمعهما علاقة.

وأضافت هايلي أن الانفصال ساعدهما على التمسك ببعضهما وعلى نضوج جاستن وتوقفه عن فعل الأشياء الجامحة.

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ومن جانبه، أكد بيبر أن كليهما ارتكب الكثير من الأخطاء بحق بعضهما ولكن كان هناك المزيد من التسامح الذي أعاد العلاقة مرة أخرى، ووافقته هايلي على رأيه حيث أكدت أن الغفران والتسامح هو ما جعلها تمضي قدمًا ولا تضع ماضي جاستن عقبة في طريقهما، فقالت: "أنت تأخذ شخصًا بكل أخطائه وقراراته كما هو وهذا الشيء ليس بالخطأ".

والجدير ذكره أن جاستن وهايلي يقدمان هذه الحلقات عبر فيسبوك في أيام الإثنين والأربعاء والجمعة لمدة شهر.

وتزوج جاستن وهايلي سرًا في شهر سبتمبر لعام 2018 وبشكل رسمي في المحكمة، وبعدها أقاما حفل زفاًف بعد مرور عام كامل تجاوزت تكلفته المليون دولار، وقد أهداها بيبر خاتمًا من الألماس تصل قيمته لـ500 ألف دولار وساعة مرصعة بالألماس تبلغ قيمتها 140 ألف دولار.

ودائمًا يشارك الثنائي لحظاتهما الرومانسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكد جاستن في جميع أحاديثه الصحفية أن هايلي أجمل شيء حدث له وأنها ساعدته كثيرًا على تخطي الأوقات الصعبة وأنها غيرت من شخصيته للأفضل.