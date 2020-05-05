نور غندور في مأزق.. متهمة بالسرقة والهوس بسبب صورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور غندور لهجوم وموجة من السخرية بعد اكتشاف الجمهور قيامها بوضع وجهها على صور خاصة لنجوم عالميين أو مشاهير عن طريق برنامج التعديل الفوتشوب.

وبدأت القصة عند اكتشاف أحد الأشخاص وضع غندور لوجهها على صورة لعارضة الأزياء "دانيال جونز"، وإرسالها لها، لتقوم الأخيرة بالرد معبرة عن استغرابها وصدمتها قائلة: "نعم للحقيقة هذا أنا، شكرا لإرسالك المسج، هذا أمر غريب".

وبعد انتشار الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأ الجمهور بالبحث في جميع صور نور السابقة ليتم اكتشاف العديد من الصور المسروقة من بينها واحدة للفنانة العالمية أريانا غراندي.

وأثارت هذه الصور حالة من السخرية ضد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت دفعتها لحذفها من حسابها بعد فترة من نشرها.

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ووصف الجمهور غندور بـ "السارقة" والتي لم تكلف نفسها عناء التقاط صور حديثة لها، بالإضافة للهوس الكبير ببرنامج فوتشوب، في المقابل دافع البعض عنها وقال إن الجمهور هو من يقوم بتعديل هذه الصور وإرسالها لها وإنها تقوم بنشرها كنوع من الدعم لها.

وتغيب غندور عن الموسم الرمضاني الحالي بعد توقف تصوير مسلسل "دفعة بيروت" بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد حول العالم، على أن يتم استكمال التصوير بعد الانتهاء من هذا الوباء وعرضه خارج الموسم الرمضاني.

وكانت غندور شاركت في مسلسل جمان قبل بداية شهر رمضان إلى جانب الفنان السعودي مهند الحمدي، وحقق العمل نسبة جماهيرية عالية بالرغم من إثارته الجدل في بعض أحداثه، وانتشرت بعد العمل العديد من الشائعات حول وجود علاقة تجمع غندور بالفنان السعودي وهو الأمر الذي نفاه كل منهما مؤكدين أن ما يجمعهما مجرد علاقة صداقة عادية.

تخرجت غندور في عام 2017 من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت. بدأت مشوارها الفني كمذيعة في قناة الراي، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات. وحققت النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل "سكن الطالبات". واصلت عملها في التمثيل بعد ذلك وشاركت في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها "دفعة القاهرة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.