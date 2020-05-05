شكرا لقرائتكم وفاة الفنانة نعمات عبد الناصر.. أشهر كومبارس في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفيت الفنانة المصرية، نعمات عبد الناصر، عن عمر يناهز 66 عاماً، صباح الخميس، بعد صراع مع المرض.

وعرفت الراحلة بأنها أشهر كومبارس في السينما المصرية، وذلك بسبب مشاركتها فى الأعمال الفنية بأدوار ثانوية أغلبها تدور حول "طبقة الفقراء".

ومن أشهر أفلامها: "النداهة، طائر على الطريق، حب فى الزنزانة، العار، الحاسة السابعة، عصفور الشرق، دقة زار الشرابية، شاهد إثبات قلب الليل، توت توت، الكلام فى الممنوع، سواق الهانم، النوم فى العسل، الجراج، عيش الغراب، الأنثى والدبور، الأبواب المغلقة ، مافيا، حريم كريم، الناظر ، عسكر فى المعسكر، مقلب حرامية، ديل السمكة، سحر العيون، عايز حقى، الحاسة السابعة.

وفى التلفزيون شاركت فى سر الأرض، الرجل الآخر، ملك روحى، لقاء على الهوا، فى إيد أمينة، قضية رأى عام، الست أصيلة، صرخة أنثى، أسمهان، تاجرالسعادة.