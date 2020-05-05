فن ومشاهير

عادل إمام يشارك في مباراة إعتزال لاعب دولي

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القاهرة – لايف ستايل

‏نشر الفنان نبيل الحلفاوي على حسابه الخاص بـ"تويتر" مقطع فيديو نادراً، يظهر فيه الفنان عادل إمام يشارك في مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم والتي أقيمت على استاد القاهرة بحشد جماهير كبير.

وتواجد عادل إمام في أرض الملعب تلبيه لرغبة اللاعبين، وهو يقوم باللعب لصالح النادي الأهلي وإظهار مهاراته بطريقه كوميدية، وهو ما دعا اللاعبين لتركه لبضع دقائق ليقوم بالتسخين قبل اللعب ويبادر الحكم جمال الغندور بإعطاء عادل إمام إنذاراً ليقوم عادل بطريقه كوميدية وطريفة بإخراج كارت أحمر من جيبه والإشارة به لجمال الغندور وسط تصفيق الجماهير.

وعلق نبيل الحلفاوي على الفيديو قائلاً: "في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم".

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وانهالت التعليقات على الفيديو من متابعي الحلفاوي مؤكدين أن هذا ما كان يحدث "‏‎أيام صفاء القلوب.. ورجاحة العقل والتشجيع" و"أيام ما كانت أخلاق واللاعبين كانوا يلعبون من أجل إمتاع الجماهير وإشباعاً لهوايتهم الله يرحم الكرة المصرية" و"‏‎ما تبقى من أيام الزمن الجميل".

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