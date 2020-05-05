مريم حسين تبكي بسبب الاعلامي صالح الجسمي

شنت الفنانة المغربية مريم حسين هجوماً على الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي من يومين من خلال مقطع فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات" وناشد فيه المسؤولين الإماراتيين للتدخل وإبعاد الجسمي عن حياتها.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل في المقطع وهي تبكي وتقول للجسمي: "الشيء الوحيد اللي راح أقوله.. أستاذ صالح الجسمي حل عني.. خلاص بطت جبدي منك.. دخلتني السجن ما ارتحت، أيش تبي مني بعد.. خلاص.. تكفى".

وأضافت: "أيش تبي مني.. حطيت سجادة الصلاة.. قلت حرام.. ما حطينا قلت حرام.. ليش متربص بي، أنا أناشد الحكومة وأناشد أي مسوؤل إنهم يشوفولي حل معه".

ورد الاعلامي الاماراتي على المقطع من خلال تغريدات على صفحته بتويت، حيث تقدم ببلاغ ضد الفنانة المغربية، متهما إياها بالإساءة إليه والتحريض ضده في عدة فيديوهات ثم قامت بحذفها. وكتب الجسمي: "هذه السيدة أساءت لي من خلال سنابها queen_maryoum وشهرت بي كما تحرض ضدي في عدة فيديوهات نشرتها في حسابها اليوم الساعة 2 صباحا ومن ثم قامت بحذفها، فأرجو إتخاذ اللازم".

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وأضاف: "ويوجد لدي الفيديو كاملا لتقديمه للجهة المعنية حيث تزيد مدته عن 4 دقائق قبل أن تحذفه في الساعة 11 صباحا وتنشر بوست آخر به أول حرفين من اسمي".

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