ديانا كرزون تستفز الخليجيين بكاريكاتور مسيء

تعرضت الفنانة ديانا كرزون لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب إعجابها لتغريدة تنتقد المسلسلات الرمضانية بطريقة مستفزة، اعتبرها المتابعون مسيئة للخليج العربي.

واعربت الفنانة الاردنية عن إعجابها بكاريكاتور نشره الرسام الكاريكاتيري الأردني أسامة حجاج على حسابه في موقع "تويتر" عبارة عن كاريكاتير لشخص يرتدي اللبس الخليجي التقليدي وعلى رأسه النجمة الاسرائيلية، تحت عنوان "دراما التطبيع الخليجية"، الأمر الذي اعتبره البعض موافقة من كرزون على هذا الاتهام.

وشن المتابعون هجوماً قاسياً على كرزون، ودشنوا وسم "ديانا كرزون تتهم الخليج بالتطبيع"، متهمين إياها بالإساءة للخليج والمملكة العربية السعودية، لافتين إلى أنها لم تحفظ الجميل خاصة أن الجمهور الخليجي يدعمها في مسيرتها الفنية، وطالب البعض بمنع دخولها مجدداً إلى أراضي المملكة.

وبعد الضجة التي أثيرت من قبل المغردين الخليجيين، قامت ديانا بحذف الإعجاب دون أن تعلق على ما حدث.

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