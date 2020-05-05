حليمة بولند تتحدث عن الصلاة وتتعرض للسخرية بطريقة عنايتها بشعرها

أثارت حليمة بولند جدلاً جديداً بسبب تصريحاتها وطريقتها في الكلام خلال استضافتها مع المذيعة فجر السعيد في لقاء من منزلها أمس (الاثنين)، في أجواء رمضانية.

واختارت الإعلامية الكويتية إطلالة رمضانية عبارة عن عباءة مزخرقة بالتطريزات الذهبية من الكثير من المجوهرات الضخمة ومكياج قوي، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات بسبب مبالغتها في إطلالتها وفي تزيين منزلها ليتناسب مع الشهر الفضيل.

وخلال اللقاء نصحت بولند المشاهدين بالمواظبة على الصلاة، وأنه حتى لو أخد الله أمانته ستكون بخير ما دمت مواظباً على جميع الفروض. وقالت: "لا أحب أن أتفلسف دينياً ولا اقدم محاضرة دينية والكل يعرف من لبسي اني منفتحة ومتحررة، لكن فعلاً الصلاة راحة يجهلها تاركوا الصلاة".

وتحدثت خلال اللقاء عن تجربتها في الهند حيث كشفت انها كانت تضع بول البقر على شعرها مع مكونات اخرى للعناية به.

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تفاعل رواد مواقع التواصل بطريقة متفاوتة مع تصريحاتها فبعضهم سخر من طريقتها في العناية بالشعر في حين اعتبر العديد من الأشخاص بأنه لا يمكن تصديق ما تقوله عن الصلاة بسبب دلعها وطريقتها في اللبس، في المقابل أثنى متابعون على حديث حليمة عن الصلاة، لافتين إلى أن كلامها ليس فيها ما يحتاج للانتقاد.

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