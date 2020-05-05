صدمة في الوسط الفني بعد وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مفاجئ

توفيت أمس (الاثنين)، الفنانة الشابة ماهي نور، وسط صدمة من زملائها في الوسط الفني، ولم يعلن أحد أسباب الوفاة، وسط تكهنات من البعض بإصابتها بفيروس كورونا خاصة أنها في سن صغيرة، بينما أكد آخرون تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وما أثار الجدل حول طبيعة وفاتها ما كتبته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، في آخر منشوراتها حيث قالت: "دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة أنا محتاجاها فعلاً.. رمضان كريم عليكم".

واحتفلت ماهي نور بعيد ميلادها مؤخرًا، وكتبت :"بشكر كل أصحابي اللي هنوني بعيد ميلادي.. مش قادرة طبعا أرد علي كل المعايدات... عشان كتيرة وربنا يزرع فيها البركة والزيادة كمان وكمان".

واختتمت منشورها بقولها: "دايماً مع بعض وعشرتنا تدوم وتطول بالخير والحب... وعايزة أقولكم كمان رسايلكم لمست قلبي عشان أنتم كاتبنها من قلبكم ما يخرج من القلب يصل القلب.. وكل اسم هناني عارفاه كويس وكله مردود بالحب ودايما يجمعنا الفرح اللهم آمين.... بحبكم في الله".

Advertisements

وشاركت "ماهي" في بعض الأعمال الفنية سواء في المسرح أو الدراما، منها "اللص والكتاب" مع سامح حسين و "30 ليلة وليلة" وغيرهما.

قد يهمك أيضا:

سامح حسين يشعل السوشيال ميديا في تحدي جديد على "تيك توك"

سامح حسين يستعرض عائلته الصغيرة للمرة الأولى