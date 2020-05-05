تامر حسني ينعي شابة ويكشف علاقته بها

حرص الفنان تامر حسني، على نعي سها سمير، أدمن الصفحة الرسمية لـ"ألتراس تامر حسني" على "فيسبوك"، التي توفيت وسط صدمة من زملائها بالصفحة.

وبكلمات مؤثرة قال: "الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا وكنتي بتقولي الحمدلله".

وتابع: "روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا وفي شهر رمضان يعني أكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد إيه عشان المكانة الجميلة اللي إنتي فيها دلوقتي واختيارك في شهر رمضان أجمل حسن خاتمة.. الله يرحمك يا أجمل ملاك".

يذكر أن تامر حسني، انتهى من تصوير أحدث إعلاناته الدعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، ومن المفترض أن يتم عرض الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة.

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وكان تامر قد أوقف تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" والذي تشاركه في بطولته الفنانة حلا شيحة، في أول عمل سينمائي تشارك به بعد عودتها من فترة الاعتزال وارتداء الحجاب.

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