نهى عابدين تعتزل التمثيل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة المصرية الشابة نهى عابدين عن إعتزالها التمثيل في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك جاء فيها:"قرار ممكن يكون صح أو غلط ، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحنى، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائى" ، ولكنها لم تفصح عن أسباب هذا القرار المفاجئ .

وجاءت ردود الفعل من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني رافضة لهذا القرار، وحاول العديد منهم ثنيها عن قرارها مشيدين بموهبتها.

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يذكر أن عابدين دخلت عالم الفن عام 2009، بدور ثانوى في مسلسل "بره الدنيا"، من بطولة شريف منير، بعدما قدمها المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "سيدنا السيد" مع جمال سليمان، "كاريوكا"، "ميراث الريح"، "فرق توقيت"، "ونوس"، "حلاوة الدنيا"، "الشارع اللي ورانا"، "طلعت روحي".

وتشارك الممثلة الشابة في السباق الرمضاني لهذا العام في مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني، محمد أسامة، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، ورحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد ، وإخراج محمد مصطفى.

كما تشارك أيضا في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار ، خالد الصاوي، صابرين، غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد صالح.

