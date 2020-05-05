ناصر القصبي يطالب بحرق المثليين في مخرج 7

"الخليج 365" من بيروت: هاجم الممثل السعودي ناصر القصبي المثليين في مسلسله "مخرج 7" الذي يعرض على شاشة MBC وطالب بحرقهم.
فقد طرحت الحلقة 11 من مسلسل “مخرج 7” قضية “المثليين” أو ما يسمى بـ”مجتمع الميم”، وتناولت اعتراض “دوخي” على ما يتعلق برمز المثليين ألا وهو “القوس قزح” ووجوده على الملابس والمقتنيات الشخصية، وكان يبدي اعتراضه الدائم ضدهم، حتى وصل به الأمر إلى تسجيل مقطع مصور طالب فيه بحرق المثليين وإبعادهم عن المجتمع بحجة أنهم ضد الفطرة البشرية.
فيثير كلامه الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي في المسلسل ويتعرض لعتاب من المقربين اليه.
لترد عليه ابنته التي تقوم بدورها الممثلة السعودية أسيل عمران عن رأيها في ما قاله: "يبا لو إنت مؤمن بحقوق الإنسان، تؤمن إن هاذول لهم حقوقهم وعايشين لحالهم وإيش دخلنا إحنا"، فيرد قائلاً: "انهبلتي انتي حتى هاذول يقولون حقوق الإنسان.. طبعا ما هم بشر طالما إنهم خالفوا طبيعة البشر اللي الله خلقهم عليها فهم ما هم بشر".
الحلقة لم تتوقف عند هذا الحد حتى اجتمع “دوخي” وشقيقه “غريب” بشابين يمثلان المثليين، وكانا يطالبان “القصبي” بالاعتذار وأن يحمل علم المثليين، إلا أن القصبي خالف التوقعات وتحدث بجرأة كبيرة وقال “طز فيهم .. شيء مقزز وقذر .. والغلط لازم نقول عليه غلط”.
عند انتهاء الحلقة تصدر المسلسل ترند السعودية وحمل بين تغريداته الكثير من النقد اللاذع، واتهم أبطال العمل بأنهم أصبحوا فارغين لا يملكون قضايا واضحة لمناقشتها.
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