وفاة مغنية أميركية عن عمر يناهز 30 عاماً

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"الخليج 365" من بيروت: رحلت عن عالمنا مغنية "الكاونتري"، كيدي غروفز، عن عمر يناهز 30 عاماً.

وقد اشتهرت المغنية الراحلة بأغنية "هذه الفتاة الصغيرة" This Little Girl، التي أطلقتها عام 2011.

وأكد شقيق المغنية الراحلة هذه الأنباء موضحاً فيما بعد أن أسباب الوفاة كانت طبيعية.

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وغرد كودي عبر حسابه على تويتر قائلاً: "لقد تركت كيدي غروفز هذا العالم، التفاصيل محدودة في الوقت الحالي، لكن العائلة تحاول معرفتها، وستنشر تلك التفاصيل في الوقت المناسب".

كما عاد ليغرد مجدداً مستاءً من التكهنات حول أسباب وفاة شقيقته قائلاً: "أكره أن علي أن أفعل ذلك، ولكن يبدو أن العالم الافتراضي والإنترنت ليست سوى مجموعة من الأخبار الكاذبة والملتوية. ذكرت سابقا أنه ليس لدينا أي معلومات، في محاولة لمنع الشائعات، ولكني أقدم تحديثا. لقد أتم الطبيب الشرعي تشريح الجثة، ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود أي خطأ أو اشتباه في الانتحار. ببساطة، ماتت كيدي غروفز لأسباب طبيعية. لقد عانت كيدي من بعض المشكلات الطبية في الخريف الماضي، وأفضل تخمين في هذه المرحلة هو أن هذه المشكلات قد عادت للظهور من جديد".

المصدر: إندبندنت