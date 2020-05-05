شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: بعد ماصليت استخارة قررت أرجع لكتابة الأغانى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أيمن بهجت قمر مستكملا حديثه :"بعدها أستقر على ما أقرر ثم فى الفترة الأخيرة مرت عليا بعض الأشياء قررت بعدها أتخذ قرار العودة، منها وجدت إعلان حسين الجسمى "سُنة الحياة" حقق 28 مليون مشاهدة على اليوتيوب، و26 مليون على الفيس بوك فى 10 أيام، وشركة المحمول رفعت المديونية اللي عليا ورجعوا لي الخط القديم كل هذه كانت مؤشرات لعودتى، بالإضافة إلى نجاح أغنية مهرجان مع الهضبة عمرو دياب وكلامه عنى وكلامه ليا وتشجيعه".
يذكر أن الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، يعرض له خلال موسم دراما رمضان مسلسل "فلانتينو"، وهو من بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيرى ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وحمدى الميرغنى وآخرون، وإخراج رامى إمام.
"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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