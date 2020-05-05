شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية 11..علاقة ياسمين صبرى وأحمد مجدى في خطر وموقف أيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل "فرصة تانية" أحداثاُ متلاحقة ومثيرة في نفس الوقت، حيث أصبحت علاقة زياد – احمد مجدى – وملك – ياسمين صبرى في خطر، بعدما استطاع في الحلقات القليلة الماضية استغلال فقد ملك للذاكرة ودخول حياتها من جديد معتمداً على ذكرياته معها ومعرفة كافة الأمور التي تحبها سواء في اللبس أو الأغاني أو أمور أخرى وبالفعل بدأت خطته تنجح.

اقترب زياد من ملك أكثر في الـ 3 حلقات الماضية بعدما أصبح من فريق عملها في الشركة وساعدها في أزمة تسريب بيانات الشركة والتي كان الغرض منها توريط ملك، ولكنها تخرج من الأزمة بمساعدة زياد الذى يكمل خطته ويأخذ ملك إلى منزله لتناول الغداء مع أسرته ولكن ما حدث على عكس ما يتوقع زياد، بعدما جعل والده سالم – محمود البزاوى – ملك تدخل حجرة زياد لإلقاء نظرة عليها في حين أن الغرفة مليئة بصور لملك وذكريات بينهما .

أما ريهام فالأمور تعقدت بالنسبة لها بعدما كشف زياد كذبها وأثبت أنها ليست حامل، كما أعادها لمنزلها بعدما وجدها تقف أمام الشركة ممسكة مسدس في يدها ونيتها في إيذاء مريم، وبعد فشلها في كل ذلك فكرت في الانتحار ولكنها لم تجد المسدس به رصاص، ويقرر والدها رشدى – أشرف زكى - علاجها مع طبيب نفسى، ويبدو أن حكاية ريهام مع زياد مازال بها فصول كثيرة.

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وبالنسبة لمريم – هبة مجدى – فقد فاجأت متابعى المسلسل في الحلقة الـ 11 بعدما تحولت في شخصيتها لتكون قوية في مواجهة زوجها مدحت – دياب – لأول مرة بعدما كانت مسالمة ومغلوبة على أمرها وتقول حاضر ونعم فقط، ولكنها ثارت بسبب الفتاة التي أحضرها الى المنزل على أنها زوجته الثانية لتدخل في معركة معها وتطردها من المنزل كما تطرد مدحت كذلك وتخبره ألا يعود إلا بدون هذه الفتاة.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.