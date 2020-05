شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول عمل بعيد عن السينما..نيكولاس كيدج يلعب دور "جو إكزوتيك"فى Tiger King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم العالمى نيكولاس كيدج للمشاركة فى مسلسل يتمحور حول جو إكزوتيك، وهو موضوع المسلسلات الوثائقية " Tiger King" لشبكة نتفليكس، حيث من المقرر أن يلعب نيكولاس دور جو إكزوتيك.

ويتم إنتاج السلسلة المكونة من ثمانى حلقات بواسطة Imagine Television Studios و CBS Television Studios، والذى من المقرر طرحه للجمهور خلال الأيام القادمة، ويستند الوثائقى الجديد للشبكة العملاقة إلى مقال تكساس الشهرى "Jo Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" بقلم ليف ريجستاد.

اختارت CBS TV Studios المقالة فى يونيو من عام 2019، وسيعمل Dan Lagana ككاتب، ومخرج، ومنتج تنفيذى، بموجب صفقته الشاملة فى CBS TV Studios مع Paul Young التنفيذى الذى ينتج عبر Make Good Content.

وسيقوم نيكولاس كيدج بإنتاج منتجات عبر Saturn Films، فيما سيقدم سكوت براون وميجان كريدت، منتجًا تنفيذيًا لتكساس الشهرية، ويشرف كل من جيمس سايدمان وناتالى بيركوس على مشروع الشركة، وذلك وفقًا لما نقله موقع "variety".

تدور القصة حول جو شريبفوجيل، المعروف أيضًا باسم جو إكزوتيك، حارس حديقة غريب الأطوار فى أوكلاهوما والذى يحارب للحفاظ على حديقته، وسيعيش المسلسل فى عرين الأسد مع جو، ويستكشف كيف أصبح جو الغريب، وكيف خسر نفسه لشخصية من إبداعه.

يمثل الدور أول دور تلفزيونى منتظم فى مسيرة كيدج المهنية، وقد تم الإشادة به منذ فترة طويلة لعمله السينمائى، حيث فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن "Leaving Las Vegas" والحصول على ترشيح فى نفس الفئة عن "Adaptation".

وهو معروف أيضًا بأدواره البطولية فى أفلام مثل "Moonstruck" و "Raising Arizona" و "Face / Off" و "National Treasure" و "Ghost Rider"، كما قدم صوته مؤخرًا لفيلم الرسوم المتحركة الحائز على جائزة الأوسكار "Spider-Man: Into the Spiderverse"، وتتضمن أفلامه القادمة " The Unbearable Weight of Massive Talent " و " Pig ".

ويعد الجزء الذى يشارك فيه نيكولاس كيدج، هو المسلسل الثانى الذى تم الإعلان عنه عن العالم الغريب لـ "Tiger King"، وتم الإعلان عن أول مسلسل مكتوب له فى أواخر العام الماضى، وترتبط كيت ماكينون فى المسلسل الأول بإنتاج سلسلة مبنية على بودكاست Wondery "Joe Exotic" ، مع إرفاقها للعب دور كارول باسكن، وبحسب المصادر، فإن الاستوديو لا يزال يبحث عن كاتب للمشروع.