شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يجهز لتصوير فيلم "مهمة فى الفضاء" بمساعدة وكالة ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم العالمي توم كروز، في اجراء محادثات مع رجل الأعمال الرائد في مجال الفضاء، أيلون ماسك، في إطار خطة لتصوير فيلم في الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وإذا ما حصل الفيلم على الضوء الأخضر، فسيكون هذا الإنتاج هو أول فيلم للمغامرة والإثارة يتم تصويره في الفضاء الخارجي، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



توم كروز فى المهمة المستحيلة

ووفق الصحيفة يعمل النجم الأمريكي توم كروز، بطل سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، مع إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس"، حاليا، على مشروع مع وكالة ناسا لتصوير فيلم روائي طويل باستخدام سفينة فضاء قامت بتطويرها شركة إيلون ماسك، ويناقش الآن أطراف العمل كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.



إيلون ماسك

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ويسعى فريق عمل الفيلم الجديد، الذي أنتج سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، التي قام النجم توم كروز ببطولتها، أن يجعل المشروع آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذى، خصوصا أن هذا النوع من الأفلام يستند إلى المغامرة والتشويق.

وعلى جانب آخر، وقع النجم العالمى توم كروز ضحية شائعة جديدة أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، حيث أشارت الشائعة إلى أن نجم هوليوود الشهير البالغ من العمر 57 عاما قرر أن يتزوج النجمة العالمية رينيه زيلويجر، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات التي تنتشر حول نجوم ومشاهير العالم.

وبدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقريرا يشير إلى أن توم كروز يعيش حياة رومانسية من الدرجة الأولى بشكل سري مع النجمة رينيه زيلويجر التي شاركته بطولة فيلم " Jerry Maguire " عام 1996، وبدأت العلاقة باتصالات متعددة لمدة أشهر عديدة، وحسب مصدر أكد للموقع أن رينيه زارت الممثل الشهير في منزله الموجود في كليرووتر بولاية فلوريدا وهو بالقرب من مقر إحدى الكنائس الرائعة، وذلك استعدادا لحفل زفاف مفترض.

وأشار موقع "جوسيب كوب" الذي نفي الشائعة إلى أن هذه القصة سخيفة، ويبدو أن الموقع قد بنى هذه القصة بسبب طريقة تحدث زيلويجر تجاه كروز في خطاب قبول جوائز SAG.