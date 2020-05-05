شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غناء أديل حافية وحكايتها مع الطهى وعاداتها الغريبة فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الثلاثاء الخامس من أبريل مع عيد ميلاد اديل التي تعد واحدة من أهم نجمات الغناء حول العالم، لما حققته من نجاحات كبيرة جعلتها تحظي بجماهيرية عريضة بفضل أغانيها المميزة، وبالتالي في عيد ميلادها نتعرض إلي عدة معلومات عن اديل.



اديل 1

فريق Spice Girls هو الفريق الموسيقى المفضل لأديل وخاصة جيرى هاليويل، ومن خلاله عشقت الموسيقى، وحصلت على اول تذكرة لحفل للفريق وعمرها 7 سنوات.

فى 2009 تجاهلها المصورين أثناء حفل توزيع الجرامى واضطرت للغناء حافية على المسرح لجذب انتباههم.



اديل

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سبق وكشفت أن ألبوم مادونا Ray of Light كان مصدر إلهام أديل الرئيسى قبل طرح ألبومها 25.

دوماً ما تؤكد على أن الأمومة ورعاية ابنها أنجيلو أهم بالنسبة لها من مستقبلها المهنى.

لها عادة غريبة ممثلة في تعليق الميدالية التى حصلت عليها من الأمير تشارلز إلى جانب مرحاضها، كما تفعل مع باقي جوائزها وميداليتها.

يستغرق فريق أديل حوالى ساعتين ونصف لتجهيزها للوقوف علي المسرح.

شهرتها كمطربة ونجوميتها لم تمنعها من تعلم الطهى كالمحترفين، فتجيد إعداد أشهر الأطباق العالمية.