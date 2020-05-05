شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل النجوم لنهى عابدين بعد إعتزالها ونسرين أمين: عندي نفس التفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من الفنانين رسائل للفنانة نهي عابدين بعد إعلانها عن إعتزالها التمثيل عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، حيث كتبت :"قرار ممكن يكون صح أو غلط ، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحنى، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائى" ، ولكنها لم تفصح عن أسباب هذا القرار المفاجئ .

وأيدت الفنانة نسرين أمين قرار نهي عابدين، حيث علقت قائلة :"طبعا فهماكى و معاكى حق و على طول عندى نفس التفكير و أنا شخصيا بفلتر حاليا أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب و الهدف".



نسرين امين

فيما كتب الفنان إيهاب فهمي :"صلى على النبى ومافيش الكلام ده"، وقالت النجمة ريهام عبد الغفور :" ايه ده????انتٍ بتهزري!! لا طبعاً مش موافقه ده انتي موهوبه وجميلة"، وقالت الفنانة سارة نخلة :" طبعا غلط ... انتٍ شاطرة ومجتهدة و وصلتي لمرحلة كويسة لازم تكملي".









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بينما كتبت الفنانة داليا مصطفي :"ليه حبيبتي انتٍ ممثله شاطره بلاش تستسلمي اصبري ان الله مع الصابرين"، وعلق المخرج كريم العدل قائلا :" ليه يا نهى كده!!! ده انا كان نفسي نشتغل مع بعض".





أما المخرج احمد البدري وجه لها نصيحة قائلا :"اوعي تقولي كده..إنا اشتغلت 40 سنه مساعد مخرج وكافحت لحد ماجت لي فرصة الاخراج وأنا عندي 50 سنة... اجمدي حاربي اوعي تستسلمي".





يذكر أن نهي عابدين قد دخلت لعالم الفن منذ عام 2009، حيث قدمت دور ثانوى فى مسلسل "بره الدنيا"، من بطولة شريف منير، بعدما قدمها المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "سيدنا السيد" مع جمال سليمان، "كاريوكا" ، "ميراث الريح"، "فرق توقيت"، "ونوس" ، "حلاوة الدنيا"، "الشارع اللي ورانا" ، "طلعت روحى".

وتشارك الفنانة نهي عابدين في السباق الرمضاني لهذا العام فى مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني ، محمد أسامة " أوس أوس " ، انتصار ، بيومي فؤاد ، حجاج عبد العظيم ، رحاب الجمل ، ومن تأليف لؤي السيد ، وإخراج محمد مصطفي ، وتشارك أيضا في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار ، خالد الصاوى، صابرين،غادة عادل ، محمد عادل ، محمد رشاد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد صالح.