شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام على طرحه.. إليسا تتذكر كليب "كرهنى" بفيديو من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت المطربة اللبنانية إليسا، ذكريات تصوير كليب "كرهنى"، بعد مرور عام على تصوير فيديو كليب الأغنية الذى طرحته أبريل 2019، فيما كانت أغنية "كرهنى"، واحدة من أغانى ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، المطروح للجمهور في العام 2018.

ونشرت إليسا، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب "كرهنى" لاستعادة ذكريات أغنيتها الناجحة مع الجمهور، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "رحلة في الذاكرة بعد عام.. نخبكم".

وتعد أغنية "كرهنى"، الثانية التى تصورها إليسا خلال العام الماضى على طريقة الفيديو كليب بعد "إلى كل اللى بيحبونى" الذى طرحته بالتزامن مع ألبومها الذى يحمل نفس اسم الاغنية، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً لاسيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

وطرحت إليسا، خلال صيف 2018، ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "أنت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".





ويشار إلى أن النجمة اللبنانية اليسا، احتفلت، الاثنين، بانتهائها من تسجيل آخر أغنية لألبومها الجديد، وأعلنت أنه أصبح جاهزاً للطرح خلال عام 2020، ونشرت إليسا صورة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، من داخل الاستوديو وهى تحتفل مع مجموعة عمل الألبوم، وعلقت: "التباعد الاجتماعى عند الاحتفال بتسجيل آخر أغنية للألبوم، بعد 40 يومًا من التأخير بسبب الفيروس.. تم الانتهاء من الألبوم، ويمكننا القول أخيرًا أنه سيكون هناك شيء إيجابى فى عام 2020".

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وتخطت أغنيتها "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها النجمة اللبنانية مؤخرا حاجز أكثر من 3 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بعد 5 أيام فقط من طرحها وهى من كلمات شادى نور وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان محمد يحيى.









وصورت اليسا الأغنية من داخل منزلها، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبى وهى تجرى معها مكالمة هاتفية فيديو، لتأخذ رأيها فى أغنيتها الجديدة وسط أجواء من المرح والرقص ليتحديا أجواء فيروس كورونا المستجد.

على الجانب الآخر، تتعاون اليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى الألبوم باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب





وطرحت اليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.